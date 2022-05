International war das Erwachsenenteam im 1. FC 08 Haßloch schon zweimal erfolgreich. Jetzt hat es erstmals den nationalen Titel geholt und wird von anderen Teams gelobt.

Bei den deutschen Meisterschaften im Cheerleading in Mülheim an der Ruhr gewannen die Falcons, das gemischte Erwachsenenteam der CCH Cheerleader des 1. FC 08 Haßloch, erstmals den Titel. Bei den vergangenen zwei Europameisterschaften belegten sie zwar jeweils den ersten Platz, aber bei den vorannationalen Titelkämpfen zuvor hatte es jeweils nur zu Platz zwei gereicht.

„Es lief diesmal alles perfekt. Wir haben mit 201,0 Punkten sogar zum ersten Mal die 200er-Marke geknackt und damit auch die Höchstwertung von allen in sämtlichen Kategorien angetretenen Teams erhalten“, erzählt CCH-Teammanagerin Stefanie Rocchia begeistert. Den zweiten Platz belegten diesmal die Maniacs mit 172,5, den dritten Rising Phoenix mit 171,0 Punkten. „Uns ist sogar kein einziger Fehler unterlaufen. Deshalb bekamen wir keine Punktabzüge, was man High Zero nennt“, ergänzt die Teammanagerin sichtlich stolz.

17 Aktive und fünf Betreuer der CCH Cheerleader seien ins Ruhrgebiet gefahren. „Nach unserem Auftritt haben wir von vielen anderen Teams und Fans Lob und tolle Worte erhalten, auch in den sozialen Medien haben uns sehr viele Nachrichten erreicht, dass wir so unglaublich toll abgeliefert hätten. Das macht meine Trainerkollegen Christina Kercher Franziska Frey und mich unheimlich stolz. Es war ein tolles und erfolgreiches Wochenende“, berichtet sie und ergänzt bedauernd, dass Europameisterschaften in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen „leider nicht stattfinden“. „Jetzt gönnen wir uns zwei trainingsfreie Wochen. Währenddessen bereiten sich die Fascinations, unser All-Girl-Team, auf das am kommenden Samstag in Magdeburg stattfinde Eurocheermasters vor“, informiert Stefanie Rocchia. dil