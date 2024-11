Mit seinem Stück „Novecento – die Legende vom Ozeanpianisten“, einer Parabel über die Lebensreise und die Heimatlosigkeit des modernen Menschen, gastiert das „Chawwerusch-Theater“ aus Herxheim am Freitag, 8. November, um 20 Uhr auf Einladung der Bürgerstiftung in der Alten Brauerei Löwer in Haßloch.

Die Inszenierung von Rosa Tritschler teilt den ursprünglichen Bühnenmonolog des Italieners Alessandro Baricco – die Uraufführung war 1994 in Asti – auf zwei Schauspieler auf, die zudem auch noch beide musizieren: Ben Hergl (Querflöte) und Wolfgang Mayer (Klavier) erzählen so gemeinsam die Geschichte des sagenhaft begabten Ozeanpianisten Novecento, der als Kind armer Auswanderer auf dem Atlantik-Dampfer „Virginian“ das Licht der Welt erblickt und, von seinen Eltern aus purer Not zurückgelassen und von einem Matrosen aufgezogen, das Schiff als Staatenloser zeitlebens nicht verlassen wird. In der Festlandswelt existiert er nicht. Zu seinem Namen Novecento (italienisch: Neunzehnhundert) kommt er, weil er just am Neujahrstag des Jahres 1900 in einer Zitronenkiste entdeckt wurde.

Ben Hergl ist seit der ersten Stunde Mitglied des „Chawwerusch“-Kollektivs, Wolfgang Mayer, Jazzpianist und Professor an der Musikhochschule Saar, steht nicht nur mit auf der Bühne, sondern arrangierte eigens für diese Inszenierung auch noch Melodien und Jazzpassagen mit Ragtime und Walzer. Karten (20 Euro) unter info@buergerstiftung-hassloch.de oder im Bastelladen „Chaos-Keller“ in Haßloch.