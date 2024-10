Nach dem großen Erfolg der Debütsaison 2023/24 wird die Chansonreihe „Vendredi, je chante“ in diesem Winterhalbjahr, das wir leider irgendwie nun doch schon wieder erreicht haben, im Neustadter Casimirianum fortgesetzt. Auf dem Programm stehen zwischen Oktober und Februar wieder vier Konzerte. Zum Auftakt kommt am Freitag, 4. Oktober, 19 Uhr, die Sängerin Gwénaëlle Baudin, Künstlername Gwen Soli, mit ihrem Gitarristen Daniel Gasquet alias Monsieur G. Gwénaëlle Baudin, die aus Valence im Rhône-Tal stammt, ist in Frankreich seit etwa 25 Jahren vor allem als Mitglied des A-Capella-Frauen-Sextetts „Évasion“ bekannt. 2014 kreierte sie ihre erste Solo-Show „Hertzienne, une parenthèse chantée“, mit der sie unter anderem 2018 beim Festival d'Avignon zu sehen war. Im Duo arbeitet sie mit ihrem Lebens- und Musikgefährten Daniel Gasquet zusammen, der auch viele ihrer Stücke komponierte. In Neustadt stellen die beiden ihr Programm „Et après?“ vor, das auf dem 2023 erschienenen Album gleichen Namens basiert. Karten (20/15 Euro, ein Begrüßungsgetränk und ein „Amuse Gueule“ inklusive) in der Buchhandlung Quodlibet oder bei Martina Horak-Werz (06321 398934, 01785598311 oder martina.horak-werz@evkirchepfalz.de).