Zwischen Oktober 2020 und September 2021 haben sich bei der Agentur für Arbeit in Landau 2485 junge Menschen gemeldet, die eine Ausbildung absolvieren wollen – 11,5 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2019/2020. Zeitgleich boten die Betriebe 2372 Berufsausbildungsstellen an – sechs mehr als im Vorjahr, wie die Agentur mitteilt, die für Landau, Neustadt sowie die Landkreise Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße zuständig ist.

Im Kreis Bad Dürkheim hatten Ende September 28 Jugendliche noch keinen Ausbildungsplatz, 59 Ausbildungsstellen von Firmen waren noch unbesetzt. In Neustadt waren sechs junge Menschen noch auf der Suche, 36 Ausbildungsplätze waren noch frei.

Die Handwerkskammer der Pfalz hat 2256 neue Lehrverhältnisse registriert – 1,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Bei der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz wurden von Januar bis Ende September 4330 neue Ausbildungsverträge eingetragen – 2,3 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Rund 400 offene Ausbildungsplätze sind aktuell allein in der Lehrstellenbörse der IHK ausgewiesen. Wer noch keinen Platz hat, sollte nicht verzagen, sondern handeln, rät die Arbeitsagentur. Beratungstermine gibt es unter Telefon 0800 45555 00 oder per E-Mail an Landau.berufsberatung@arbeitsagentur.de.

