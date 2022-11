Während die Grünflächenabteilung der Stadt im Oktober darüber informiert hat, dass die Trauerweide am Lidl-Kreisel gefällt werden muss, will der Ortsbeirat Lachen-Speyerdorf weiter für den Baum kämpfen.

Ein weiterer Gutachter soll prüfen, ob die Trauerweide am Lidl-Kreisel in Lachen-Speyerdorf erhalten werden kann. Das hat der Ortsbeirat am Montag einstimmig beschlossen. Die Grünflächenabteilung der Stadtverwaltung will den Baum hingegen fällen, da er laut einem Gutachter von dem Pilz Zunderschwamm befallen und nicht mehr zu retten sei.

Die CDU-Fraktion hatte einen Antrag gestellt, dass die Trauerweide erhalten und unter Schutz gestellt werden soll. Bei Trauerweiden sei es sehr gut möglich, Äste, Zweige und Teile des Stamms stark zurückzuschneiden. Der Baum wachse dann wieder, sagten übereinstimmend die stellvertretende Ortsvorsteherin Fabienne Frisch-Gerau (CDU), die die Sitzung leitete, und Hermann Scherrer (Grüne). Zudem sei im Umweltausschuss gesagt worden, dass der Stamm der Trauerweide noch vital sei, so Frisch-Gerau. Sie und Corinna Kastl-Breitner (Grüne) berichteten, dass sie unabhängig voneinander die Grünflächenabteilung um Informationen gebeten, aber keine Antwort bekommen haben. Nach Angaben von Scherrer hat der Leiter der Grünflächenabteilung in einem Gespräch gesagt, dass es grundsätzlich möglich wäre, die Trauerweide stark zurückzuschneiden. An einer so „exponierten Stelle“, wie dem Lidl-Kreisel halte er das aber nicht für angebracht. Zudem gebe es keine Garantie dafür, dass der Baum wieder wächst.

Klare Forderung

Wie André Luipold (CDU) berichtete, verläuft die Wasserleitung, die zum Standort des geplanten neuen Feuerwehrhauses führt, an der Trauerweide vorbei. Bei einem Gespräch zum Bau des Feuerwehrhauses sei gesagt worden, dass es Probleme mit der Trauerweide geben könnte.

Die Mitglieder des Ortsbeirats sind sich einig, dass die Trauerweide nur dann gefällt werden darf, wenn ein weiterer Gutachter bestätigt, dass sie nicht zu erhalten ist. Falls der Baum gefällt werden muss, soll unmittelbar danach ein Baum mit einem Stammumfang von 40 bis 50 Zentimetern und zwölf Kubikmeter Substrat gepflanzt werden. Scherrer kritisierte, dass bei den Ahornbäumen, die am Jahnplatz gepflanzt wurden, kein Substrat eingebracht worden sei, obwohl dies vorgeschrieben sei.