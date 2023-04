Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die sogenannte „Alte-Musik-Szene“ ist weltweit vernetzt und äußerst reisefreudig. Denn nicht selten sind die Musiker Freiberufler und heuern projektweise an. Miklós Spányi, in Ungarn geborener und in Neustadt lebender Spezialist für historische Tasteninstrumente, ist deshalb heilfroh, dass ihn die Corona-Einschränkungen nicht auf einer seiner zahlreichen Auslandsreisen erwischt haben.

Und noch in anderer Hinsicht hat der Organist, Cembalist und Musikwissenschaftler Glück: Er hat gleich mehrere Lehraufträge in der Hinterhand, die ihm auch ohne Konzerte