Ende Oktober wurde der neue Konzertkeller im Schmidt’schen Musik-Anwesen in Haardt mit dem kompletten Schostakowitsch-Streichquartett-Zyklus feierlich eingeweiht, jetzt, am Samstag, 12. Februar, gibt es beim ersten „Mandelringkonzert“ des Jahres ein Wiedersehen mit der Lokalität. Gast ist dabei der Cellist Gustav Rivinius – in Neustadt bestens bekannt von vielen gemeinsamen Auftritten mit dem „Mandelring Quartett“ beim Hambacher Musikfest oder in der Kammermusikreihe im Saalbau, so zuletzt im November 2021 –, der hier allerdings nun ganz allein vors Publikum treten und drei Suiten für Violoncello solo von Johann Sebastian Bach interpretieren wird. Das Konzert im Mandelring 69 beginnt bereits um 19 Uhr, „wie voraussichtlich in Zukunft immer“, wie Hausherr Jörg Sebastian Schmidt mitteilt. Es gebe zwischen den drei Suiten jeweils eine circa 10-minütige Pause, so Schmidt weiter, „unter anderem wegen der Skordatur“, wobei es sich aber zum Glück um keine neue Krankheit handele, sondern um das für die Stücke erforderliche Umstimmen des Cellos. Bislang gebe es rund 100 Anmeldungen, es stünden also noch ausreichend Plätze zur Verfügung (Reservierung unter Schmidt.Mandelring@gmx.de). Unter normalen Bedingungen fasst der Gewölbekeller im heimischen Anwesen der Schmidts um die 200 Besucher. Eingelassen werden am Samstag aber nur nachweislich Geimpfte, Geboosterte oder Genesene, und es gilt Maskenpflicht auch am Platz. Da der Keller nicht ganz einfach zu beheizen ist, empfiehlt es sich eine Decke mitzubringen.