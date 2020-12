Der aus Haardt stammende Cellist und Dirigent Peter Tilling gestaltet am Sonntag, 6. Dezember, um 10.30 Uhr musikalisch den Gottesdienst in der protestantischen Kirche des Weindorfs mit. Außerdem lädt die Kirchengemeinde Haardt am gleichen Tag um 17 Uhr zu einer musikalischen Adventsvesper in die Kirche ein, bei der Tilling ebenfalls maßgeblich mitwirkt. Er spielt dabei Werke von Johann Sebastian Bach, Ernst Krenek sowie dem 1977 geborenen japanischen Komponisten Dai Fujikura. Beide Beiträge sollen aufmerksam machen auf die Lage freischaffender Künstler, die unter den aktuellen Corona-Restriktionen besonders leiden und dienen deren Unterstützung. In der Kirche finden maximal 50 Personen Platz. Es gelten die üblichen Vorschriften wie Masken-, Abstands- und Registrierungspflicht.