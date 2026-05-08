Die Profigolferin aus Neustadt belegt bei einem Turnier in Südafrika Platz fünf und macht einen großen Sprung nach vorne in der Weltrangliste.

Ihren dritten Sieg im laufenden Jahr verpasste die Profigolferin Celina Sattelkau aus Neustadt auf Mauritius nur knapp. Bei der zur Ladies Europan Tour zählenden MCB Ladies Classic belegte die 24-Jährige mit nur vier Schlägen Rückstand auf die siegreiche Dänin Smilla Tarnung Sönderby den geteilten fünften Platz. In Südafrika hatte sie anfangs des Jahres ihres ersten beiden Profiturniere gewinnen können.

Bei dem erstmals ausgetragenen Turnier im Constance Belle Mare Plage unterstrich die Neustadterin ihre momentan starke Form und lag nach zwei von drei Runden (68 und 67) schlaggleich mit zwei Konkurrentinnen und der späteren Siegerin sogar aussichtsreich ganz an der Spitze des Feldes. Mit einer 71er Runde und einem Schlag unter Par verlor sie auf der finalen Runde zwar etwas an den Boden und beendete das Turnier unter anderem schlaggleich (-10) mit ihrer Landsfrau Alexandra Försterling. Sie verbesserte sich mit dieser Platzierung und den damit erreichten Punkten auch deutlich in der Weltrangliste auf Position 447 und rangiert damit erstmals unter den besten 500 Spielerinnen.