Die CDU will sich mit Blick auf die Kommunalwahlen 2024 besser aufstellen und hat daher den CDU-Stadtbezirksverband Neustadt-Kernstadt gegründet.

Die CDU-Stadtverbände Hambacher Höhe, Stadtmitte, Schöntal sowie Branchweiler-Winzingen haben sich laut einer CDU-Mitteilung zum Stadtbezirksverband Neustadt-Kernstadt zusammengeschlossen. Die Vorsitzenden der beiden bisherigen Verbände, Sylvia Geppert und Thomas Witte, begründen den Schritt mit dem „gesellschaftlichen Trend weg vom Engagement in Parteien hin zu konkreten Projekten mit persönlicher Betroffenheit“. Daher sei es nötig, Kräfte zu bündeln. Außerdem seien die aktuellen Großprojekte wie Landesgartenschau, Bahnhofsvorplatz und Hertie-Gebäude Themen der Kernstadt. „Dies wollen wir mit einer gemeinsamen Struktur adressieren“, so Geppert und Witte.

Ziel im neuen Stadtbezirksverband, dessen Vorsitzende Sylvia Geppert ist, sei es, „dort vor Ort Präsenz zu zeigen, wo Veränderungen anstehen und die Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden wollen“. Zudem wolle sich die CDU konkret um Inhalte kümmern. „Wir wollen kritisch hinterfragen, warum viele Absichtserklärungen des Oberbürgermeisters noch gar nicht oder nur schleppend umgesetzt werden“, heißt es in der Mitteilung der CDU. Klar sei: „Es besteht Handlungsbedarf. Das hat man nicht nur bei der IHK-Umfrage vom Sommer gesehen, bei welcher Neustadt wieder Schlusslicht war.“

Ziel: Mehr Sitze im Stadtrat

Doch die CDU gibt sich auch selbst eine Hausaufgabe: Die Kernstadt solle im Kreis der CDU-Fraktion wieder stärker im Stadtrat vertreten sein. Momentan stellt der Verband mit Ernst Ohmer nur einen von elf CDU-Stadtratsmitgliedern. Kreisvorsitzender Marco Göring betonte bei der Mitgliederversammlung, dass es aktuell schwierig sei, „ein eigenes Profil in die Öffentlichkeit zu bringen, da es im Stadtrat wechselnde Mehrheiten und somit keine klaren Lager gibt“. Zudem leide die Wahrnehmung der Konzepte der einzelnen Fraktionen in der Öffentlichkeit „gegenüber einem mittlerweile mit großem Kommunikationsstab ausgestatteten Oberbürgermeister“.

Laut Göring soll die neue Struktur in der CDU Neustadt „den Austausch zwischen Stadtbezirksverband und den Vertreterinnen und Vertretern in Innenstadtbeirat und Stadtrat bündeln und die Schlagkraft erhöhen“. Dem Vorstand gehören neben Sylvia Geppert unter anderem noch die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Thomas Witte und Thomas Hocker an.