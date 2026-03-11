Die CDU Neustadt ist mit einem neuen Account auf der Social-Media-Plattform Instagram vertreten. Hintergrund sind nach Angaben der CDU Neustadt technische Probleme mit dem bisherigen Profil, auf das derzeit nicht mehr zugegriffen werden kann. Über den neuen Instagram-Auftritt möchte die CDU weiter über kommunalpolitische Themen, Veranstaltungen und ihre Arbeit in Neustadt und den Ortsteilen informieren. Der neue Instagram-Account ist unter www.instagram.com/cdu.neustadt erreichbar.