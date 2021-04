Der Neustadter CDU-Kreisvorsitzende Marco Göring hadert mit der Entscheidung des Bundesvorstands seiner Partei, dass Armin Laschet der Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl Ende September sein soll. Die in der Nacht zum Dienstag getroffene Entscheidung gehe „erkennbar an der festen Haltung und den Wünschen eines Großteils der Mitglieder und der Wählerschaft vorbei“, beklagt Göring, der in der Kandidatenfrage ein Anhänger des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ist. Göring beklagt insbesondere, dass die Meinung der Basis nur „indirekt gehört, aber nicht angemessen berücksichtigt wurde“. Daher sagt Göring: „Die Enttäuschung wiegt schwer.“ Dennoch sei klar: Im Wahlkampf werde Direktkandidat Johannes Steiniger „mit ganzer Kraft“ unterstützt.