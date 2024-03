Amtsinhaberin Alexandra Schaupp ist von der CDU Königsbach einstimmig zur Ortsvorsteherkandidatin für die Wahl am 9. Juni gekürt worden. Laut einer Mitteilung der Partei führt Schaupp auch die Liste für den Ortsbeirat an. Hinter ihr folgen Martina Poschmann und Thomas Duppler. Außerdem wurde in der Mitgliederversammlung auch der Vorstand des Ortsverbands neu gewählt. Demnach wurden Vorsitzender Stephan Koppenhöfer und Stellvertreterin Martina Poschmann in ihren Ämtern bestätigt. Schriftführerin bleibt Wiebke Horbach und Mitgliederbeauftragter Patrick Sefrin.