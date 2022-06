Wenn der Stadtrat am 28. Juni ab 18 Uhr im Saalbau tagt, wird es auch um das Thema Straßenreinigung gehen. Denn die CDU beantragt, überall dort Halteverbotszonen einzurichten, wo die städtischen Straßenkehrmaschinen unterwegs ist. Dass dann nur zeitweise nicht geparkt werden darf, versteht sich dabei von selbst. Das Ziel des Antrags laut CDU: Saubere Straßen als Aushängeschild einer Stadt. Außerdem würden Gullys weniger verstopft, wenn die Maschinen ungehindert säubern könnten. Bislang gelten solche temporären Halteverbote während der Kehrmaschinen-Einsatzes in der Amalienstraße, in der Stettiner und der Breslauer Straße, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage informierte. Das funktioniere nach einigen Schwierigkeiten zu Beginn auch sehr gut.