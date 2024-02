Die CDU Haardt zieht mit Silvia Kerbeck als Spitzenkandidatin in die Kommunalwahl am 9. Juni. Die amtierende Ortsvorsteherin hatte schon angekündigt, dass sie erneut antreten möchte. Nun wurde sie von der CDU-Mitgliederversammlung einstimmig als Ortsvorsteherkandidatin nominiert. Kerbeck ist seit 2019 Haardter Ortsvorsteherin. CDU-Ortsverbandsvorsitzender Jan Klohr dankte Kerbeck für ihre Bereitschaft, erneut kandidieren zu wollen, und lobte ihr großes Engagement. Kerbeck und Klohr stehen zudem an der Spitze der Kandidatenliste für den Ortsbeirat. Die CDU hat elf Bewerber nominiert und auch einen Nachrücker gewählt.