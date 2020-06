Über den Sachstand informiert zu werden: Das sei Ziel des CDU-Antrags für die jüngste Sitzung des Ortsbeirats Geinsheim gewesen. Das hat Fraktionschef Clemens Stahler im Nachgang zu unserer Berichterstattung über das angedachte Baugebiet Schmittenäcker ergänzt.

Stahler zufolge hatte die Stadtverwaltung seit April 2019 nicht mehr von sich aus über den Sachstand informiert. Um eine Antwort habe sich dann dankenswerterweise Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann aufgrund des CDU-Antrags gekümmert.

Im April 2019 hatten die Grundstückseigentümer in dem Gebiet letztmals getagt. Bekanntlich seien mit einer Ausnahme alle bereit gewesen, mitzumachen. „Mittlerweile gibt es verschiedene Nachfragen aus dem Kreis der Grundstückseigentümer, die seither keine Informationen mehr zum weiteren Vorgehen bekommen haben“, so Stahler.

Der Ortsbeirat wiederum habe sich Ende Juli 2019 dafür ausgesprochen, dass eine Planungsalternative erstellt wird, die das nicht in Frage kommende Grundstück ausklammert. Außerdem sei dieser Plan für die Schmittenäcker bei den Etatberatungen für 2020 angesprochen worden. „Leider hat sich seit April 2019 aber dem Grunde nach nichts mehr verändert“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende.

Beschluss nicht aufgehoben

Deshalb habe die CDU den Antrag gestellt verbunden mit dem Wunsch an die Ortsverwaltung, „das Thema mehr zu treiben“. Schließlich gebe es bisher keinen Beschluss des Ortsbeirats, auf das Projekt zu verzichten, was auch bei der erneuten Abstimmung in der Sitzung bestätigt worden sei.

Die Schmittenäcker, so Stahler, seien die letzten nach aktuellem Flächennutzungsplan möglichen Flächen, die für eine moderate Baugebietserweiterung in Geinsheim zur Verfügung stünden. Das sei auch deshalb wichtig, weil bei der Fortschreibung des Plans bis zum Jahr 2035 noch einige Jahre ins Land gehen würden. Dort würden aller Voraussicht nach die Schmittenäcker wieder Bestandteil sein – als unbebauter Innenbereich.