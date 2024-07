Clemens Stahler, Sprecher der CDU im Ortsbeirat Geinsheim, sieht sich mit seinem Zitat im Bericht zur konstituierenden Sitzung nicht korrekt wiedergegeben. Er habe nicht „bemängelt“, was für ihn eine „negative Bedeutung“ ist. Vielmehr habe er in seinem Beitrag die Äußerungen von Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann und Peter Röther (beide FWG) aufgegriffen, die für eine gute Zusammenarbeit geworben haben. Dies geschah vor dem Hintergrund, dass es im Ortsbeirat in den vergangenen Jahren häufiger Konflikte gab – gerade zwischen FWG und CDU. Er habe deshalb in der Sitzung sein Bedauern darüber ausgedrückt, dass es zwar diese Äußerungen von der FWG zum Thema Miteinander gebe. Beim Thema Stellvertreter habe aber die FWG mit ihrer Mehrheit durchgesetzt, dass es nur noch einen stellvertretenden Ortsvorsteher geben soll und diese Position mit Marcus Steg besetzt. Seiner Meinung nach wäre es ein gutes Zeichen für einen Neustart gewesen, wenn die FWG als stärkste Kraft der CDU als zweitstärkster das Amt des zweiten stellvertretenden Ortsvorstehers angeboten hätte. Stahler: „Man muss Worten auch Taten folgen lassen. Daher ist der Kontext so wichtig: Wir sind nicht die, die nur kritisieren.“ Er habe wie der Pfarrer in der Predigt beim Ortsjubiläum die Gemeinschaft betonen wollen. Die CDU sei für einen Neustart im Ortsbeirat bereit.