Weidenthal brauche ein Baugebiet, so Alena Mayer (CDU), Mitglied des Gemeinderats, in der jüngsten Sitzung des Gremiums. Es gebe Interessenten, die in Weidenthal bauen möchten, aber keinen Bauplatz finden. Man solle überlegen, wo man ein Baugebiet ausweisen oder ein vorhandenes erweitern könne, forderte Mayer. Bürgermeister Ralf Kretner (CDU) erinnerte daran, dass der letzte Versuch, in Weidenthal ein Baugebiet auszuweisen an mangelndem Interesse gescheitert ist. Doch könne man durchaus wieder einen Versuch starten. Allerdings werde das denen, die jetzt bauen möchten, nichts nutzen, denn die Ausweisung eines Baugebiets dauere mehrere Jahre. Mayer sagte, dass sie und Christopher Milloth (CDU) Vorschläge sammeln, wo eine Bebauung möglich wäre. Weitere Vorschläge würden sie gern entgegennehmen.