Die CDU Diedesfeld wird keinen Ortsvorsteherkandidaten für die Kommunalwahl am 9. Juni nominieren. Darüber hat Sabine Baßler, Vorsitzende des Ortsverbands, informiert. Sie schreibt zum Thema: „Es ist uns wichtig, dass parteiübergreifend an der Entwicklung in unserem Dorf in den nächsten Jahren gearbeitet wird. Hierfür werden wir als CDU Diedesfeld weiterarbeiten und unsere Ideen und Erfahrungen in den Ortsbeirat einbringen.“Baßler führt die Bewerberliste für die Ortsbeiratswahl an und ist stolz, dass die Partei zwölf Kandidaten (inklusive Ersatzkandidat) finden konnte. Auf den Plätzen zwei und drei der Liste stehen Sebastian Heim und Elias Lechner. Einziger Kandidat für die Ortsvorsteherwahl in Diedesfeld ist bisher Amtsinhaber Volker Lechner (FWG).