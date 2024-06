Clemens Stahler wird auch weiterhin an der Spitze der CDU-Fraktion im Neustadter Stadtrat stehen. Wie Stahler am Mittwoch mitteilte, hat sich die neue Fraktion am Montag konstituiert und ihn einstimmig in seinem Amt bestätigt. Ebenfalls einstimmig wurden demnach Claudia Albrecht und Hans Christoph Stolleis als stellvertretende Fraktionsvorsitzende sowie Patrick Henigin als Fraktionsgeschäftsführer gewählt. In einer ersten Analyse des Wahlergebnisses zeigte sich die Fraktion Stahler zufolge zufrieden damit, ihre elf Sitze bei der Kommunalwahl am 9. Juni verteidigt zu haben. Die Christdemokraten waren sich einig darüber, „dass für die kommende Legislaturperiode des neu gewählten Stadtrats die Bildung einer Koalition Priorität hat“. Insbesondere in der neuen Zusammensetzung sei es wichtig, verlässliche Mehrheiten zu haben. Das dürfte eine Anspielung darauf sein, dass die AfD erstmals in den Rat eingezogen ist, mit sieben Mandaten. Mit Blick auf eine Koalition will die CDU mit allen Fraktionen – außer der AfD – Gespräche führen, wie Stahler und der stellvertretende Kreisvorsitzende Dirk Herber betonten. Ein erstes gemeinsames Treffen mit der FWG wurde bereits vereinbart. Davon hatte am Dienstag schon der neue und alte Fraktionschef der Freien Wähler, Christoph Bachtler, berichtet. Als weitere Partner kommen SPD (sieben Sitze), die Grünen (sechs) und die FDP (zwei) in Frage.