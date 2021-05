Nach seiner Debüt-CD mit Saint-Saëns und Paladi vor fünf Jahren hat das von Andrei Rosianu, dem in Haßloch lebenden ersten koordinierten Konzertmeister des Mannheimer Nationaltheater-Orchesters, geleitete „Lupot Quartett“ seine zweite Scheibe mit Streichquartett-Einspielungen realisiert.

Ludwig van Beethoven – im übertragenen Sinne zählt auch er zu den Opfern der Pandemie, die das Konzertleben 2020 ausbremste; und damit auch all die weltumspannenden Jubelfeiern zum 250. Geburtstag des berühmten Komponisten weitgehend beerdigte. Da blieb (und bleibt) nicht selten als letzte Rettung der eigene Salon, der intimste aller Konzertsäle: das häusliche Wohnzimmer in Verbindung mit einer veritablen Stereo-Anlage, dafür ohne Maske und Abstandsgebot, ein tröstlicher Ersatz immerhin.

Und mit etwas Spürsinn lässt sich immer noch Besonderes entdecken: Denn manches, was es da im letzte Jahr angelegentlich von Live-Auftritten problemlos unters Publikum geschafft hätte, kommt im ruhenden Kulturbetrieb eventuell nur schwer auf den Markt. Unverdient. Beispielsweise ist da die hoch zu lobende Einspielung von Beethovens op. 59, Nr. 1, dem ersten der sogenannten Rasumowsky-Quartette, durch das „Lupot String Quartett“. Zumal es in stimmiger Gefolgschaft des nicht minder prominenten „amerikanischen“ Quartetts, op. 96, Nr. 12, von Antonín Dvořák daherkommt.

Beide Werke sind in F-Dur, der warmen „leutseligen“ Pastoraltonart, komponiert, beide stehen dennoch für Innovation, signalisieren Aufbruch, Mut zum unerhört Eigenwilligen. Und sie überschreiten Grenzen; formaler, ideologischer und ethnischer Natur. Beethoven, indem er komplexer, unorthodoxer, harmonisch wie rhythmisch überraschender ausschreitet; und – Huldigung an den Auftraggeber – im Schlusssatz russische Folklore adaptiert. Dvořák wiederum saugt während seines dreijährigen Nordamerika-Interims die Inspiration, die Rhythmen, die Naturmelodik der fremden „Neuen Welt“ gierig ein, um sie in wunderbaren Kaskaden herrlichster Musik wieder auszustoßen. Ein die Epochen überschreitender Dialog also zweier Giganten auf Augenhöhe.

Aber nun kommt das Eigentliche, nämlich die interpretatorische Verbildlichung all dieser formvollendeten Schönheit und zugleich aufwühlenden Emotionalität, wie sie das „Lupot Quartett“ Takt für Takt, unablässig nach außen und direkt in Gehörgang und Seele spült. Andrei Rosianu und Susanne Phieler (Violinen), Stephanie Phieler (Viola) und Martin Voigt (Violoncello) – sie sind als Ensemble in subtilster Weise aufeinander eingenordet, sie agieren, nein, singen trübungsfrei, in wunderbarer Kongruenz. Ein kammermusikalisches Fest!

Dass jeder für sich solistisch unanfechtbar ist – geschenkt. Es ist die stets nobel ausgeformte, in Nuancen facettenreich, körperlich, ja anmutig schwingende Tongebung, die sowohl im fast orchestralen Strahlklang als auch im pastosen Vibrieren funkelt und oszilliert. Das schafft Verbindlichkeit. Lässt bei Beethoven Melos und Motorik, die emotionalen Kontraste – Ekstase, Ausgelassenheit in den Ecksätzen, teils auch im Scherzo, dann wieder den unverkennbaren Seelenschmerz des Adagio-Satzes – versöhnlich ineinandergreifen. Es sind die klassischen Tugenden der klanglichen Kohärenz, die hier eins zu eins umgesetzt sind, ohne die Vehemenz des Sinnlichen im Geringsten auszubremsen.

Und mit gleich glücklichem Zugriff schafft das „Lupot Quartett“ auch den stilistischen Sprung über den großen Teich und hinein in Dvořáks schwärmerische Tonsprache. Formt die intime Verbindlichkeit, die kantable Innigkeit des Adagios ebenso eindringlich wie es die virtuosen Turbulenzen der Ecksätze immer aufs Neue brillant befeuert. Zum Abheben schön. Das aufwändig gestaltete, inhaltsreiche Booklet ergänzt die grandiosen Wiedergaben dieser überaus empfehlenswerten Disc aufs Professionellste.

Noch Fragen?