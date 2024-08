Das „Laboratorium Bildungsnetzwerk Casimirianum“ im protestantischen Kirchenbezirk Neustadt plant im Herbst eine weitere kulturelle Veranstaltungsreihe in dem markanten Neustadter Renaissance-Gebäude. Unter dem Namen „Casi-Szenario – Inspiration für die Seele“ sollen dabei, wie Pfarrerin Martina Horak-Werz mitteilt, an zunächst drei Abenden ausgewählte Texte, Bilder und Musik als Inspirationsquellen genutzt werden.

Zum Auftakt am 23. Oktober geht es dabei unter dem Titel „Der Seele Freude ist es, im Leibe wirksam zu sein“ um Texte und Bilder von Hildegard von Bingen. Die passende Live-Musik dazu steuern die beiden bekannten Haardter Alte-Musik-Spezialistinnen Andrea Baur (Laute) und Jennifer Harris (Fagott). Am 13. November stehen unter dem Motto „Gelobt seist Du, Niemand“ die Lyrik von Paul Celan und die Bilder von Anselm Kiefer im Zentrum. Als besonderer Gast wird an diesem Abend die jüdische Kantorin Sofia Falkovitch aus Berlin, die erste in Deutschland ausgebildete Synagogal-Kantorin, die hebräische Psalmen singen wird. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit der Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt statt.

Am 11. Dezember folgt „Taucht in seine Gegenwart“, ein Abend, an dem man die neu formulierte Psalmen des evangelischen Theologen Reiner Knieling und die Gemälde von Gerhard Richter kennenlernen kann, ergänzt durch Musik von John Cage.

Noch Fragen?

Alle Termine fallen auf einen Mittwoch und beginnen jeweils um 19 Uhr. Es gibt jeweils einen Begrüßungstrunk und kleine Häppchen. Karten (15 Euro) in der Buchhandlung Quodlibet oder direkt bei Martina Horak-Werz (06321 398934, martina.horak-werz@evkirchepfalz.de).