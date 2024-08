Die neuen Bürgermeister: Carsten Kus legt besonderen Wert auf das ehrenamtliche Engagement. An einigen Stellen im Dorf, findet er, könnte es Lindenberg gut brauchen, wenn Bürger mit anpacken. Wie der künftige Ortschef den Gemeinsinn fördern will.

Der neue Lindenberger Bürgermeister Carsten Kus (FWG) weiß, dass in den kommenden Jahren in der Gemeinde keine großen Projekte möglich sein werden. Das sei für ihn okay,

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen. gsat .er Dei heccsleht aahallutsegsH rde eeiGndem sei ine rnGud rdl;fa&muu. gzdl;ermie&Asu ahbe ru;d&doqeb iolnedu&R;qer ni dne 51 haneJr isrnee stetizmA os eliv mgcehat, ssad ikene sr&eonglzg;i nrehoabV emluun&sdn.ta;n Es ltege ,nun sad aneneVrodh zu efgepnl und uz elrtahn.e