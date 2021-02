Carsten Borck ist neuer hauptamtlicher Erster Beigeordneter der Gemeinde Haßloch. Der 49-jährige parteilose Kandidat der Grünen ist in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend in geheimer Wahl mit 19 der 36 Stimmen gewählt worden. Er wird das zweithöchste Amt in der Gemeinde am 1. April antreten. Carsten Borck ist verheiratet und hat eine Tochter, lebt in Landau und ist seit 30 Jahren in verschiedenen Funktionen bei der Polizei tätig, derzeit als stellvertretender Leiter des Sachgebiets Finanzermittlung bei der Kriminaldirektion Ludwigshafen. Laut Koalitionsvereinbarung zwischen CDU, Grünen und FWG steht den Grünen das Vorschlagsrecht für diese Position zu. Umweltdezernent Joachim Blöhs, den die Grünen nominiert hatten, hatte am 16. Februar aus persönlichen Gründen seine Bewerbung zurückgezogen. Die Koalition hatte sich daraufhin auf den gemeinsamen Kandidaten Carsten Borck geeinigt, der von den Grünen in der Ratssitzung vorgeschlagen wurde. Er setzte sich gegen den Bauamtsleiter der Gemeinde Böhl-Iggelheim Boris Krieger (CDU) durch, den SPD und FDP vorgeschlagen hatten (neun Stimmen), sowie gegen den von der HLL nominierten Businesscoach und Theaterpädagogen Peter Ruffer (acht Stimmen). Borck ist für die nächsten acht Jahre in dieses Amt gewählt.