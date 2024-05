Die Carsharing-Flotte von Stadtmobil in Neustadt wächst: Am Donnerstag ist eine neue Station am Bayernplatz eingeweiht worden. Dort steht für Bürger nun ein Ford Fiesta zum Ausleihen bereit.

Am Nachmittag herrscht auf dem Bayernplatz Hochbetrieb: Von allen Seiten drängen Autos auf den Platz. Viele müssen umständliche Wendemanöver hinlegen – ihre Suche nach einem freien Parkplatz ist vergebens. Wer keine Lust mehr auf Parkfrust im Böbig hat, für den steht am Bayernplatz nun ein Carsharing-Fahrzeug bereit.

Es ist die elfte Station in Neustadt, die Anzahl der Stadtmobil-Fahrzeuge steigt damit auf 14. Der Ford Fiesta – ein Diesel-Verbrenner – hat einen festen Parkplatz und kann nach einmaliger Registrierung ausgeliehen werden. „Wir gehen dahin, wo unsere Kunden sind“, sagt Dieter Netter von Stadtmobil zur Standortwahl. Carsharing diene dem Klimaschutz und schone den Geldbeutel. „Man spart sich Kosten für Parkgebühren oder Stellplätze und muss sich auch nicht um Wartung oder Reinigung kümmern.“

Angebot schafft Nachfrage

Miriam Kuder aus der städtischen Abteilung Verkehrsplanung ergänzt, dass bewusst der zentrale Bayernplatz ausgewählt wurde. „Die Station ist gut fürs Wohngebiet.“ Baudirektorin Martina Annawald hofft, dass die neue Station im Böbig die Hemmschwelle für einen Umstieg vom eigenen auf ein Leihauto verringern wird. „Wir bauen in Neustadt auf Kombi-Modelle aus verschiedenen Verkehrsmitteln, die man nach Bedarf nutzen kann.“ Die Stadt stellt den Parkplatz für die Station zur Verfügung, alles andere stemmt Stadtmobil eigenwirtschaftlich.

227 registrierte Stadtmobil-Nutzer gibt es laut Netter aktuell in Neustadt. Im Schnitt würden 60 bis 70 Kilometer zurückgelegt, schätzt er, „aber Geschäftsleute machen auch mal 4000 Kilometer in der Woche“. Des Weiteren würden die großen Fahrzeuge und Transporter häufig für Umzüge oder auch für Freizeiten von Vereinen gebucht. Die Auslastung der Neustadter Fahrzeuge sei „ganz gut“, die Anzahl der Fahrten nehme tendenziell zu. Wichtig sei die Offenheit für alternative Mobilitätsformen, trotz der starken Bindung zum eigenen Auto im ländlichen Raum.

Werbetrommel rühren

„Es gibt Studien, die von bis zu 20 Nutzern pro Fahrzeug ausgehen“, erklärt Netter. Im Schnitt seien es nach Erfahrung von Stadtmobil je nach Standort acht bis 20 Nutzer. „Es braucht etwas Zeit, bis sich das Angebot herumgesprochen hat“, weiß Netter, der bereits einige Flyer im Viertel verteilt hat. Künftig soll das Carsharing im Böbig nicht nur über die Internetseite der Stadt und soziale Medien beworben werden, sondern es wird laut Stadtteilmanager Thomas Lörcher auch über Infoveranstaltungen im Stadtteiltreff und Beiträge in der alle drei Monate erscheinenden Stadtteilzeitung nachgedacht.