Als Polizisten der Neustadter Inspektion am Sonntag einen 41-jährigen Autofahrer in der Talstraße kontrollierten, staunten sie nicht schlecht. Denn kaum war die Fahrertür geöffnet, kam den Polizisten auch schon Cannabisgeruch entgegen. Während der Kontrolle entdeckten die Beamten bei der 24-jährigen Beifahrerin zwei Joints. Da der Fahrer angab, auch am Sonntag Cannabis konsumiert zu haben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er muss sich in einem Straf- sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Auf die Beifahrerin kommt ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.