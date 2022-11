Ein 20-jähriger Autofahrer muss ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro zahlen, weil er vor der Fahrt Cannabis konsumiert hatte. Der junge Mann war der Neustadter Polizei am Sonntagmittag in der Karl-Helfferich-Straße aufgefallen. Bei der Verkehrskontrolle bemerkten die Polizisten „drogentypische Auffälligkeiten“. Ein Urintest reagierte positiv auf THC, den Wirkstoff von Cannabis. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, außerdem wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Zudem wird ein Strafverfahren eingeleitet.