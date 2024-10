Schon beim Aussteigen des Fahrers schlug den Polizeibeamten Cannabisgeruch entgegen: Ein 27-Jähriger Mercedesfahrer aus Neustadt ist nach Polizeiangaben am Montagabend um 22.45 Uhr unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt worden. Bei der Kontrolle in der Landauer Straße habe der Neustadter eine erlaubte, geringe Menge Cannabis vorgezeigt. Die Polizisten vermuteten allerdings auch eine aktuelle Cannabisbeeinflussung. Ein Vortest vor Ort reagierte laut Mitteilung positiv auf die Stoffgruppe THC. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und seine Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben. Auf den 27-Jährigen kommt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu, auch die zuständige Führerscheinstelle wird informiert.