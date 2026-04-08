Ein 66-Jähriger ist Dienstagnachmittag in Neustadt/W. mit seinem Kleinkraftrad von der Polizei kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, indem er positiv auf THC reagierte. Der Mann gab an, zwei Tage zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Die Polizei entnahm eine Blutprobe und stellte den Fahrzeugschlüssel sicher. Den Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, zudem wurde die Führerscheinstelle informiert.