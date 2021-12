Kurze Aufregung am Donnerstagvormittag in Neustadt: Im Lebenshilfe-Wohnheim für Menschen mit Behinderung in der Friedrich-Olbricht-Straße löste kurz nach 10 Uhr die Brandmeldeanlage einen Alarm aus. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus. Außerdem fuhren Polizei und Rettungsdienst zum Wohnheim. Das Gebäude war bis zum Eintreffen der Rettungskräfte bereits geräumt worden. Und die Verantwortlichen des Wohnheims konnten sofort Entwarnung geben: Es wurde niemand verletzt, und es gab auch keinen Brand. Vielmehr wurde ein Camembert so stark überhitzt, dass es stark rauchte und daher der Brandalarm losging. Die Feuerwehr überprüfte das Gebäude zur Sicherheit und setzte den Brandmeldeanlage zurück. Der Einsatz war somit innerhalb einer halben Stunde beendet.