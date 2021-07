Die Stadtverwaltung sucht für das Café Winzig am Wallgassen-Grünzug neue Pächter. Pächterin Sandie Burke-Späth hat den Vertrag zum 30. September gekündigt. Auf RHEINPFALZ-Anfrage wollte sie sich nicht zu den Gründen äußern. Auf der Facebook-Seite des Cafés heißt es, „manchmal kommt im Leben etwas dazwischen, nein, es ist nicht Corona“.

Burke-Späth hatte das Café seit Februar 2018 zusammen mit Saskia Mai betrieben und war die dritte Pächterin. Das Café wurde bei der Gestaltung des Grünzugs 2010 von der Stadt errichtet. Der Betreiber muss keine Pacht zahlen, sondern nur die Nebenkosten tragen. Außerdem kümmert er sich um die Toilettenanlage.

Erst bis Frühjahr?

Die Stadtverwaltung teilte auf Anfrage mit, dass ein „zuverlässiger, vernünftiger und langfristiger Pächter“ gesucht werde. Das Angebot sollte attraktiv und die Öffnungszeiten sollten so gestaltet sein, dass die Toiletten gut zugänglich sind. Auch der Außenbereich mit den zum Ufer gebauten Steinterrassen müsse sauber gehalten werden. Aus bisheriger Erfahrung rechnet die Stadtverwaltung nicht damit, dass es mit einer Neuverpachtung vor dem Winter klappt: „Wir gehen davon aus, dass ein Nachfolger erst im Frühjahr gefunden wird.“

Interessenten wenden sich an die Abteilung Liegenschaften per E-Mail an liegenschaften@neustadt.eu oder telefonisch unter 06321/855-1238.