Das „Café Lückenfüller“ in der Bürgerecke in der Schlachthofstraße 52a ist nach der Sommerpause ab Mittwoch, 1. September, wieder von 15 bis 17.15 Uhr für Gäste geöffnet. Im Lerncafé geht es darum, Menschen mit Grundbildungsbedarf auf dem Weg zu mehr Selbstbestimmung und Unabhängigkeit zu begleiten. Die Besucher werden beraten und dabei unterstützt, individuelle Aufgaben zu den Themen Lesen und Schreiben, Rechnen, Computer, Geld oder Ernährung zu bearbeiten. Das Lerncafé wird in Kooperation mit der Volkshochschule Neustadt angeboten und durch den Europäischen Sozialfonds und das Land Rheinland-Pfalz finanziert. Das Angebot ist kostenfrei und offen für alle Interessierten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.