Viele Neustadter verbinden Erinnerungen mit dem Café Aquarius in der Gutenbergstraße. Nach längerer Pause soll bald wieder was los sein in der früheren Kultkneipe. Am 30. Juli solle die Wiedereröffnung gefeiert werden, sagt Qlirim Maqi vom Maklerbüro Remax. Er hat neue Betreiber gefunden, die das Lokal zum 1. Juli übernehmen und nach einer kurzen Renovierungszeit öffnen wollen. „Das ,Aqua’ soll so wie früher sein“, sagt der Makler zum Konzept. Bei den neuen Betreibern handele es sich um ein Paar aus Kirrweiler. Beide seien erfahren und möchten im Aquarius tagsüber einen Bistrobetrieb mit kleinen Gerichten, einen Außenbereich mit 48 Plätzen sowie abends den Kneipenbetrieb bieten. Das Lokal verfügt über zwei Ebenen, die jeweils 144 Quadratmeter groß sind. Eine Küche werde nun noch eingebaut.

Das Aquarius gibt es seit 1969. In den über 50 Jahren gab es immer mal wieder Phasen, in denen die Kneipe leer stand, ehe sich neue Betreiber fanden. Maqi hofft, dass auch der für 30. Juli geplante Neustart erfolgreich sein wird. Er sei aus zwei Gründen zuversichtlich. Zum einen gebe es ein großes Interesse der Neustadter. Da im Schaufenster Remax-Werbung mit dem Bild von Maqi hängt, „bin ich immer wieder von Leuten angesprochen worden, ob wir schon jemanden gefunden hätten und wann es wieder los geht“. Zum anderen habe er das Paar aus Kirrweiler aus einem Kreis von 20 Interessenten ausgewählt, denen er die Kneipen-Räume gezeigt habe. Ein Interessent sei sogar extra aus München gekommen. Im Gespräch mit dem Paar aus Kirrweiler habe er schnell gemerkt, „dass es passt“, auch das Konzept habe ihn überzeugt. „Ich bin guter Dinge, dass es klappt.“ Auf jeden Fall sei mit den Betreibern ein „langfristiger Vertrag“ vereinbart worden.