Die Polizei Neustadt ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht. Ihren Angaben zufolge ist am Samstag gegen 11.45 Uhr ein geparktes Cabrio vor der Bäckerei Liebenstein (Schlachthofstraße) an der Fahrerfront beschädigt worden. Der unbekannte Verursacher saß in einem schwarzen Auto. Der Mann fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Polizei hat eine unbekannte Frau den Vorfall beobachtet. Man habe die Frau bisher aber nicht ermitteln können. Die Polizei bittet daher die Frau sowie weitere Zeugen sich unter Telefon 06321/8540.