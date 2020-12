Bis einschließlich 3. Januar richtet sich der Busverkehr in Neustadt nach dem Ferienfahrplan. Darüber hat am Montag die Stadtverwaltung informiert. Allerdings würden alle Spät- und Nachtangebote ab 23 Uhr entfallen. Voraussichtlich ab 4. Januar gelte wieder der Schulfahrplan, weil in den Schulen eine Notbetreuung angeboten werde. Die beiden Verstärkerbusse im Schülerverkehr auf den Linien 517 und 512 würden indes erst dann wieder eingesetzt, wenn es auch Präsenzunterricht gibt. Der Ruf-Taxiverkehr wird laut Stadt nicht eingeschränkt und kann über die Taxizentrale 06321/7581 oder 7582 bestellt werden.