Das Deutsche Weinlesefest (inklusive Jahrmarkt) hat laut Stadt in diesem Jahr kaum Auswirkungen auf den Busverkehr. Anders sieht es hingegen am Freitag mit Blick auf den Altstadtlauf aus.

Das Weinlesefest bedeutet wegen des neuen Jahrmarktstandorts nach Angaben der Stadt für den Busverkehr lediglich, dass die Haltestellen in der Karl-Helfferich-Straße (Buslinien 512, 514, 515 und 517) ab Samstag, 28. September, in die Moltke- beziehungsweise Hohenzollernstraße verschoben werden. Zurück an den eigentlichen Standort geht es spätestens am Donnerstag, 17. Oktober. Ansonsten gelten laut Stadt die seit dem Umbau des Bahnhofvorplatzes vorgenommenen Änderungen mit Blick auf Bushaltestellen.

Anders sieht es beim Altstadtlauf aus: Am Freitag können ab 15 Uhr die Haltestellen am Bahnhof sowie in der Landauer- und Karl-Helfferich-Straße teilweise nicht mehr angefahren werden. Betroffen sind alle Buslinien, so die Stadt. Dies hat auch Auswirkungen auf geplante Umstiege in die Bahnen, denn mit Verspätungen sei zu rechnen. Die Busumleitungen erfolgen großräumig. Betroffen ist zudem der Autoverkehr, da die Landauer Straße ab 17 Uhr bis spätestens 21 Uhr voll gesperrt ist.

Zu bedenken, dass auf den Umleitungsstrecken mehr los ist als sonst. Daher müsse bei den Bussen mit Verspätungen und möglicherweise auch mit Fahrtausfällen gerechnet werden. Wichtig ist ein Hinweis für Linie 515: Aufgrund der Umleitung müssen die Fahrgäste mit Fahrtziel Heidenbrunnental bis 20.04 Uhr bereits früher in Fahrtrichtung Afrikaviertel einsteigen (um 15.04, 16.04, 17.04, 18.04, 19.04 und 20.04 Uhr) oder an der Haltestelle Schillerstraße starten, da der Bus nicht mehr die Ersatzhaltestelle am Steig 2 in der Landauer Straße anfahren kann. Dieser Halt am Bahnhof entfällt, so die Stadt. Fahrgäste aus dem Afrikaviertel mit Ziel Hauptbahnhof müssen an der Ersatzhaltestelle Walter-Engelmann-Platz aussteigen. Die Stadt empfiehlt, dass sich Fahrgäste im Vorfeld genau informieren. Möglich ist dies im Internet unter www.vrn.de.