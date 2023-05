Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Großdorf gibt es ein neues Busunternehmen. Am 30. Juni will Lensa Travel offiziell seine Pforten öffnen. Wie sich die Branche verändert hat, und was heute gefragt ist.

Noch hängen in den zukünftigen Büroräumen des Busunternehmens Lensa Travel ein paar Kabel aus der Decke. Einige Büromöbel befinden sich unter einer Schutzfolie, die Zimmer