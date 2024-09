Der Film „Der General“ von 1926, der es mit der Szene des bei voller Fahrt auf der Bugspitze seiner Lokomotive balancierenden Buster Keaton (1895-1966) ohne Zweifel auf jede Top-100-Liste ikonischer Bilder der Filmgeschichte schafft, ist am kommenden Mittwoch, 25. September, um 20 Uhr in der Reihe der musikalisch begleiteten Stummfilmklassiker im Neustadter Roxy-Kino zu sehen. Die für ihre Zeit sehr innovative Action-Komödie, bei der Keaton nicht nur die Hauptrolle hatte, sondern auch selbst Regie führte, spielt zur Zeit des US-Bürgerkriegs im Südstaaten-Örtchen Marietta. Keaton ist der Lokomotivführer Johnny, der seine entführte Lokomotive „Der General“ mitsamt seiner ebenfalls gekidnappten Freundin Annabelle aus den Händen der gegnerischen Soldaten befreien muss. Zu Fuß, mit der Draisine und schließlich mit einer zweiten Lok nimmt er die Verfolgung auf und überwindet alle Hindernisse, die die Gegner ihm in den Weg legen.

Keatons Film war eine der teuersten Produktionen ihrer Zeit, nicht zuletzt aufgrund vieler spektakulärer Special Effects, kam aber erstaunlicherweise zunächst weder bei Publikum noch Kritik besonders gut an und begründete so den letztlich Abstieg des Stars. Erst in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er wiederentdeckt und in seiner Bedeutung gewürdigt. Für die Musik sorgen in der Neustadter Aufführung der erfahrene Stummfilm-Pianist Frieder Egri und der Schlagzeuger Max Cichon. Die Komposition von Wilfried Kaets orientiert sich an der Filmmusik der Zeit, verwendet zum Teil auch Themen aus Kinotheken der 1920er Jahre, ist aber in weiten Teilen eine Neukomposition. Karten (18,50 Euro) an der Kinokasse oder unter www.roxy.de.