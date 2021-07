Zwar haben sich die Gewerkschaft Verdi, der Arbeitgeberverband und die Landesregierung im Tarifstreit über die Gehälter von Busfahrern etwas angenähert. Bis eine Einigung unterzeichnet ist, müssen die Fahrgäste unter anderem der Palatina Bus GmbH aber weiterhin mit Einschränkungen rechnen.

„Die Lage hat sich etwas entspannt, aber der Streik durch Verdi ist noch immer nicht beendet. Deshalb fallen in der Region Neustadt am Samstag noch einmal Fahrten aus“, kündigt Jürgen Heil an, Betriebsleiter der Palatinabus GmbH am Standort Edenkoben. Betroffen sind Fahrten der Linien 500, 501 und 507, laut Heil ab 16 Uhr bis in die Nacht hinein.

Am Sonntag werde alles nach Fahrplan laufen, auch die Wanderbusse, „sofern wir nicht wieder an der Ausfahrt gehindert werden“, schränkt der Betriebsleiter ein. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wolle so lange streiken, bis eine Einigung erzielt sei, eventuell bis zum Beginn der Sommerferien am 19. Juli. Es könne also auch nach dem Sonntag zu weiteren Ausfällen kommen. „Das tut uns leid für die Fahrgäste, aber wir können es leider nicht ändern“, so Heil.

Er bittet die Fahrgäste darum, sich vor einer Fahrt auf der Internetseite www.palatinabus.de über mögliche Ausfälle zu informieren.