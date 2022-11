Ab Montag, 14. November, entfällt bei den Buslinien 511 (Hauptfriedhof–Böbig–Haardt) und 512 (Hauptbahnhof– Haardt–Königsbach–Forst) in Fahrtrichtung Innenstadt die Ersatzhaltestelle in der Gimmeldinger Straße auf Höhe der Hausnummer 80. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, wird die Ersatzhaltestelle stattdessen in die Gimmeldinger Straße gegenüber des Norma-Markts) verlegt.

Hintergrund ist die wegen einer Dauerbaustelle gesperrte Haardter Straße. Auf Vorschlag eines Bürgers hat die Stadt geprüft, ob die Ersatzhaltestelle näher zum GDA Wohnstift rücken kann. Das sei im Einvernehmen mit dem Busunternehmen möglich gewesen, so die Verwaltung: Trotz der notwendigen kleinen Routenänderung sollen die aktuellen Fahrplanzeiten eingehalten werden können.

Die Änderung betrifft laut Stadtverwaltung nicht die Fahrtrichtung Haardt. Für diese bleibt es bei der Ersatzhaltestelle am Rosengarten.