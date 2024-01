Die Bushaltestelle im Hambacher Horstweg wird von drei Linien angefahren: 500, 501 und 502. Dieses Angebot nutzt auch RHEINPFALZ-Leser Jochem Frey. Allerdings hat er einen großen Vorteil: Als Neustadter kennt er sich aus. Ortsunkundige hingegen haben es aus seiner Sicht viel schwerer: Weil der Fahrplan für die Linie 501 stadteinwärts fehle, könnten sie nicht wissen, dass es sich um einen Halb-Stunden- und nicht etwa um einen Stunden-Takt handele. Bei dem Unternehmen Palatinabus GmbH in Edenkoben hatte Frey das bereits Mitte Dezember 2023 reklamiert. Doch Ende Januar 2024 bestehe das Problem immer noch, sagt er verärgert.

Ebenso verärgert ist allerdings Thorsten Keller von der Palatinabus-Standortleitung. Der fehlende Fahrplan sei direkt nach der ersten Beschwerde an der Haltestelle „Hambach, Horstweg“ aufgehängt worden, erläutert er auf Anfrage. Am 29. Januar habe es eine weitere Beschwerde gegeben, weil der Fahrplan wieder verschwunden gewesen sei. Erneut habe die Palatinabus GmbH sofort reagiert. „Anscheinend erlaubt sich jemand einen Scherz auf Kosten unserer Fahrgäste“, so Keller. Klar sei, dass die Busse der Linie 501 „auch weiterhin wie gewohnt diese Haltestelle bedienen“.