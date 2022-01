Wenn die Stadtverwaltung eine Antwort schuldig bleibt.

Es sind ja oft die kleinen Dinge, die einen Ort oder eine Stadt lebenswert machen. Das weiß Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG), weshalb er verwaltungsintern großen Wert darauf legt, dass Bürger auf ihre Anfragen auch Antworten bekommen. Ob denen die Aussagen dann auch schmecken, steht auf einem anderen Blatt. Wichtig ist: Kommunikation muss funktionieren und ist ein wichtiger Bestandteil des Bürgerservices.

Dass das nicht immer so klappt, zeigt der Fall von Ulrike Ipach. Sie kann sich erst gar nicht über eine Antwort ärgern, weil sie keine bekommt. Bereits im September und erneut im Oktober hat sie mit ihrem Mann im Mängelmelderportal „Meldoo“ eine Anfrage platziert. Aber außer der Info, dass die Meldung an die „zuständige Stelle in unserem Hause weitergeleitet“ worden sei, haben die Ipachs nichts mehr gehört.

Status: „in Bearbeitung“

Dabei geht es dem Mußbacher Ehepaar ganz konkret um eine Bushaltestelle im Weindorf. Das Problem ist also benannt und sollte doch beantwortet werden können. Aber auch die Redaktion hat bisher keinen Erfolg. Schon vor einigen Tagen haben wir angeklopft – ebenfalls vergeblich.

Dabei freuen sich die Ipachs, dass die Haltestelle in der Freiherr-vom-Stein-Straße auf beiden Seiten behindertengerecht umgestaltet worden ist. Das sei wichtig für einen attraktiven Nahverkehr. Jetzt kommt der Haken: Seit dem Umbau fehlt ein Hinweis, dass es sich tatsächlich noch um eine Haltestelle handelt. Es hängt auch kein Fahrplan aus. Die Ipachs sind ratlos. Ihr Anliegen sei unverändert im Status „in Bearbeitung“. Und die Stimmung vor Ort? Ulrike Ipach schreibt dazu: „Wir werden immer wieder von älteren Nachbarn und Mitbürgern angesprochen, ob die Haltestelle noch existiert und warum es nicht möglich sei, in einem halben Jahr nach Beendigung der Straßenarbeiten eine Metallstange mit Haltestelle inklusive Fahrplan zu montieren.“ Eine gute und konkrete Frage. Drücken wir die Daumen, dass doch noch eine Antwort kommt – vor allem aber, dass der Mangel bald behoben wird.