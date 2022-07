Wegen eines Open-Air-Konzerts der Gruppe „Luiku“ auf dem Gimmeldinger Kirchplatz muss die Buslinie 512 am Freitag, 15. Juli, von 10 bis 24 Uhr umgeleitet werden. Laut Stadt entfällt in Richtung Forst die Haltestelle Gimmeldingen, Kirche. In Richtung Neustadt entfallen Gimmeldingen, Kirche und Denkmal. Als Ersatzhaltestelle dient Gimmeldingen, Friedhof.