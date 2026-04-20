Das Bushaltehäuschen an der Haltestelle„Sportheim“in Mußbach wurde demontiert. So geht es weiter.

Wer nach dem Fußballtraining in Mußbach an der Bushaltestelle „Sportheim“ auf den Bus wartet, der profitiert derzeit vom sonnigen Wetter. An regnerischen Tagen hingegen, kann man nass werden. Denn das alte Bushaltehäuschen am Heidweg wurde komplett demontiert. Momentan steht dort nur ein Ständer mit Betonfuß, der darauf hinweist, dass an dieser Stelle der Bus hält. „Die alte Überdachung war einem Sturm zum Opfer gefallen“, sagt Dagmar Seidel von der Pressestelle der Stadt Neustadt.

„Sportheim“ hat keine hohe Priorität

Helmut Weidel ärgert das, da er dem Wetter beim Warten schutzlos ausgeliefert ist. „Das ist furchtbar“, sagt er. Insbesondere, wenn es regne. Ändern wird sich daran vorerst aber nichts, denn die Überdachung wiederherzustellen, sei seitens der Stadt Neustadt aktuell nicht vorgesehen, wie Dagmar Seidel auf Anfrage sagt. Denn dann müsste diese von der Stadt finanziert werden. „Wenn, dann wird bei einem barrierefreien Ausbau die Frage nach dem Bedarf einer Überdachung erneut aufgeworfen.“ Die Reihenfolge des Ausbaus von barrierefreien Haltestellen sei im Nahverkehrsplan bestimmt worden. Hier habe die Haltestelle Sportheim Mußbach jedoch keine hohe Priorität. Aber warum eigentlich nicht? Dagmar Seidel sagt, die Priorität der Bushaltestellen hänge von deren Auslastung ab, sprich vom Fahrgastaufkommen – und das sei an der Haltestelle „Sportheim“ sehr gering. Sollte die Priorität nach oben rutschen, dann werde darüber nachgedacht, an dieser Stelle tätig zu werden. Danach sieht es derzeit aber nicht aus. Das heißt für die Mußbacher also auch weiterhin, dass sie beim Warten an der Bushaltestelle „Sportheim“ vorsichtshalber einen Schirm mitnehmen sollten.