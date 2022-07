Am Montagnachmittag wurde die Palatina Bus GmbH davon überrascht, dass die Busfahrer länger streiken als gedacht. Laut Jürgen Heil, Betriebsleiter am Standort Edenkoben, gibt es bis zum Betriebsschluss am Freitag eine Fortsetzung, mit dabei seien auch fünf Palatina-Fahrer. Daher könne es zu Ausfällen im Busbetrieb kommen. Vorrangig versorgt werde der Schülerverkehr.