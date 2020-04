Die Palatina-Bus GmbH setzt bei den Vorgaben des Landes auf die Vernunft ihrer Fahrgäste.

Ab Montag ist es Pflicht: Wer einkaufen geht oder in Bus und Bahn mitfährt, muss einen Mundschutz tragen. Viele selbstgenähte Masken sind zu haben, in Neustadt kann dabei der gute Zweck unterstützt werden. Wie genau, ist unter anderem auf www.rotary-nw.de zu lesen. Indes tut es im Notfall auch ein Schal.

Wer aber kontrolliert die Maskenpflicht im Bus? In der Stadt ist dazu vor allem der Vollzugsdienst des Ordnungsamts unterwegs. Die Busfahrer der Palatina GmbH werden die Fahrgäste auf jeden Fall nicht ansprechen, wie Fahrdienstleiter Jürgen Heil auf Anfrage sagt. „Das muss jeder Kunde für sich selbst entscheiden“, appelliert er an die Vernunft der Bürger, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen. „Wenn sich jeder an die Vorgaben hält, dann sollte es auch gut funktionieren.“

Keine Wanderbusse ab 1. Mai

Palatina fährt noch bis 30. April, also nächsten Donnerstag, nach einem verstärkten Samstagsfahrplan. In Neustadt sind zwar ab 27. April rund 800 Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen der Berufsbildenden Schule und ihres Technischen Gymnasiums wieder „schulpflichtig“, doch geht Heil davon aus, dass sie vor allem aufs eigene Auto setzen. Ab 4. Mai, wenn – Stand jetzt – nach und nach der ganze Schulbetrieb wieder anlaufen soll, „fahren wir wieder nach Schulfahrplan bis etwa 21 Uhr“. Ab 1. Mai entfallen bis auf weiteres die Wanderbusse der Linien 503 und 506.

Gelenkbusse bleiben

Im Schülerverkehr werden laut Heil von Anfang an wieder Gelenkbusse eingesetzt. Damit soll ein Gedränge vermieden werden – zumindest vorerst. Wie der wiederaufgenommene Schulbetrieb weiter geht, bleibt abzuwarten. Heil zufolge werden die Busse wie immer täglich gereinigt, aber auch täglich komplett desinfiziert. Die Palatina-Geschäftsleitung sei in Kontakt mit Medizinern, „falls wir uns auf etwas Neues einstellen müssen“.

Schon seit Wochen gängige Praxis ist, dass die Busfahrer nur die hinteren Türen öffnen, keine Tickets verkaufen und der Bereich direkt hinter ihnen abgesperrt ist. „Wir machen so viel wir können“, sagt der Fahrdienstleiter. Ob auch die Busfahrer ab Montag zusätzlich noch Masken tragen? Nein, so Heil. Für sie sei es nicht vorgeschrieben und würde beim Fahren stören, vor allem die Brillenträger unter ihnen.