Die Palatina Bus GmbH rechnet damit, dass es am Freitag zu Ausfällen auf ihren Linien kommt. In Neustadt wären damit am letzten Schultag vor den Herbstferien der Süden und Teile der Kernstadt betroffen.

Hintergrund ist, dass die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Busfahrer zu einer Demonstration vor der Mannheimer Zentrale des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) aufgerufen hat.

Jürgen Heil, Betriebsleiter am Palatina Bus-Standort Edenkoben, kann nicht abschätzen, wie viele seiner Fahrer dem Aufruf folgen werden: „Wir versuchen aber, so viel Busverkehr wie möglich aufrecht zu erhalten.“ Das Busunternehmen Imfeld, zuständig für einen Teil der Kernstadt und die Verbandsgemeinde Lambrecht, denkt nicht, vom Streik betroffen zu sein.

Kommunen noch ohne Zahlen

Zur Demonstration beim VRN wurde aufgerufen, weil der Verbund noch nicht beantragt hat, dass das Land jene Gelder auszahlt, mit denen die unlängst vereinbarte Tariferhöhung im privaten Busgewerbe bezahlt werden soll. Dazu stellt es zehn Millionen Euro bereit, weitere zehn Millionen sollen die kreisfreien Städte und Landkreise, weil für den ÖPNV zuständig, geben. Mit dem Geld sollen die Busunternehmen die Tariferhöhungen bezahlen.

Damit das Land anteilsmäßig an die Unternehmen auszahlen kann, muss der VRN einen Antrag stellen. Laut VRN kann der Antrag aber erst gestellt werden, wenn die 18 Stadträte und Kreistage grünes Licht geben. Damit rechnet er noch im Oktober. Wie hoch der Anteil für Neustadt wäre, sei noch offen. Der VRN arbeite mit Hochdruck daran, Zahlen auch auf die Neustadter Linienbündel herunterzubrechen, hieß es gestern auf Anfrage. Die Zahlen sollten aber vor der VRN-Vollversammlung und der Verwaltungsratssitzung am 28. Oktober vorliegen.

Stadtrat im November

Für Neustadt sitzt Verkehrsdezernent Bernhard Adams im Verwaltungsrat. Ihm zufolge haben sich die Vorderpfälzer Oberbürgermeister und Landräte beziehungsweise Verkehrsdezernenten vor zwei Wochen darauf verständigt, dass eine solche Verteuerung nicht ohne Zustimmung der Gremien durchgewinkt werden könne. Weitere Abstimmungstermine seien angekündigt.

Der Stadtrat Neustadt tagt erst am 10. November wieder. Liegt die Verteuerung unter 100.000 Euro, könnte aber auch der Hauptausschuss am 4. November entscheiden. Nur bei Eilbedürftigkeit – also um Schaden von der Stadt oder ihren Bürgern abzuwenden – wäre es möglich, dass der Stadtvorstand zuvor bei einer seiner wöchentlichen Sitzungen eine Eilentscheidung trifft.