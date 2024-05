Weil sie am späten Freitagnachmittag Rauch bemerkte, hat eine Anwohnerin Am Altenweg in Mußbach die Feuerwehr gerufen. Der Löschzug entdeckte laut Medienteam der Feuerwehr an einem Rückhaltebecken gegenüber des Schwimmbads einen Buschbrand über rund fünf Quadratmeter, der bereits auf einen Baum übergegriffen hatte. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Der Baum war nicht mehr zu retten und musste gefällt werden, damit die Wehrleute an die versteckten Glutnester gelangen und nachlöschen konnten. Als die Wärmebildkamera keine Gefahr mehr anzeigte, konnte der Einsatz nach 80 Minuten beendet werden.