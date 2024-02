Die Stadt Lambrecht möchte den Busbahnhof barrierefrei umgestalten. In einer Sitzung des Stadtrats wurde bei einer Enthaltung beschlossen, dass für die veranschlagten Kosten von etwa 313.000 Euro ein Zuschuss beim Land beantragt wird.

Die für Bauangelegenheiten zuständige Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck (FWG) erinnerte am Dienstagabend daran, dass vor längerer Zeit bereits ein Zuschussantrag für den barrierefreien Ausbau von zwei Bushaltestellen am Busbahnhof gestellt worden sei. Das Land strebt an, dass möglichst viele Bushaltestellen barrierefrei werden und übernimmt für die Umgestaltung 85 Prozent der Kosten.

Nachdem die Stadt beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) einen Zuschuss für die Umgestaltung von zwei Bushaltestellen gestellt hatte, sei von Seiten des LBM angeregt worden, den gesamten Busbahnhof barrierefrei auszubauen, berichtete Bundenthal-Beck. Auch sie halte das für sinnvoll, denn so werde beeinträchtigten Menschen die Nutzung des gesamten Busbahnhofs erleichtert. Zudem sehe es nicht gut aus, wenn ein Teil alt und ein Teil neu ist. Dem stimmte Peter Seelmann (CDU) zu. Wer mit dem Zug oder Bus nach Lambrecht komme, sehe zuerst den Busbahnhof. Wenn der Busbahnhof neu ist, entstehe bei Besuchern ein besserer Eindruck von Lambrecht.

„Die Haltestelle ist erst 25 Jahre alt“

Bedenken äußerte Hanne Hartmann (SWG). Der Busbahnhof sei erst 25 Jahre alt, und es sei nicht notwendig, ihn umzugestalten. Nur weil ein Zuschuss winke, müsse man nicht „Dollarzeichen in den Augen bekommen und zugreifen“. Damit Rollstuhlfahrer besser zu den Bussen kommen, würden leichte Veränderungen an den Haltestellen reichen. Zwar sei nicht sicher, ob alle geplanten Maßnahmen zur Umgestaltung gefördert werden, doch wolle man versuchen, möglichst für alles einen Zuschuss zu bekommen, so Bundenthal-Beck. Falls das nicht gelinge, könne man immer noch Abstriche bei der Planung machen. Wenn die Gesamtkosten gefördert werden, muss die Stadt etwa 47.000 Euro zahlen.