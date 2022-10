Ein Auto und ein Bus waren am Freitagnachmittag kurz nach 16 Uhr in einen Unfall im Bereich Schillerstraße/Karolinenstraße/Bergstraße verwickelt. Laut Polizei ist aber nichts Schlimmes passiert. An den Fahrzeugen entstanden Blechschäden, aber es wurde niemand verletzt. Auch der Verkehr wurde nicht behindert. Weitere Angaben zu den Umständen und zur Ursache des Unfalls konnte die Polizei am Freitag auf Anfrage noch nicht machen.